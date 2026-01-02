Manager Neumann kehrt vom FCK nach Darmstadt zurück

Nach der Trennung von Michael Stegmayer stellt sich der Profibereich bei Darmstadt 98 neu auf. Eine bewährte Kraft kehrt ans Böllenfalltor zurück.

Darmstadt (dpa/lhe) – Matthias Neumann wechselt als Leiter der Lizenzspielabteilung vom 1. FC Kaiserslautern zum SV Darmstadt 98. Der 34-Jährige kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte beim südhessischen Fußball-Zweitligisten zurück: Neumann arbeitete schon von 2017 bis 2025 für die Lilien, bevor er im vergangenen Juni auf den Betzenberg ging.

Darmstadt hatte sich Mitte Dezember nach langjähriger Zusammenarbeit überraschend von Michael Stegmayer als Leiter Organisation Lizenzspielerabteilung getrennt.

«Diese Chance ergreifen»

«Ehrlicherweise hätte ich im Sommer nicht damit gerechnet, so schnell wieder für die Lilien tätig zu werden, aber nach der Kontaktaufnahme und den ersten Gesprächen stand für mich schnell fest, dass ich diese Chance ergreifen möchte», sagte Neumann in einer Clubmitteilung.

«Er besitzt eine breite Kenntnis der Abläufe und ein sehr gutes Gespür für die verschiedenen Charaktere innerhalb des Lizenzspielerbereichs und wird damit als Organisator und als Schnittstelle für die unterschiedlichen Abteilungen und die Geschäftsstelle fungieren», erklärte Sportchef Paul Fernie.

Die Darmstädter starten an diesem Samstag in die Vorbereitung und bestreiten vom 4. bis 11. Januar ein Trainingslager in El Saler/Spanien. Zum Jahresauftakt in der zweiten Liga tritt der Tabellendritte am 18. Januar beim VfL Bochum an.