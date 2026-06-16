Wenn fast ein ganzes WM-Stadion den eigenen Song grölt, ist das für die Urheber etwas ganz Besonderes. Später zitierte sogar Julian Nagelsmann aus dem Hit «Der Zug hat keine Bremse».

Köln (dpa) – Der Mallorca-Hit «Der Zug hat keine Bremse» erschallte nach dem 7:1-Sieg des DFB-Teams bei der Fußball-WM gegen Curaçao sogar im Stadion – die Bandmitglieder des Mallorca-Hits hat das von den Socken gehauen. Moritz Otte und Joshua Tjong-Ayong saßen nach dem Abpfiff zu Hause vor dem Fernseher, der Ton war bereits stummgeschaltet. «Und dann ging es plötzlich los, unsere Handys klingelten, und Nachrichten gingen ein ohne Ende», erzählte Otte dem «Kölner Stadt-Anzeiger». «Das war unfassbar, man braucht eine ganze Weile, um zu checken, dass das gerade passiert.»

«Der Zug hat keine Bremse» wurde auf Mallorca zum Mega-Hit

Gemeinsam mit Fabian Pesch und Paul Steep bilden Otte und Tjong-Ayong die Band «Malle Anja». «Der Zug hat keine Bremse» hatten die Freunde ursprünglich aus Spaß als Geburtstagsgeschenk für Otte aufgenommen. Überraschend war der Song dann zum Party-Hit geworden und lief vor allem im Sommer 2022 in der Mallorcastyle Edition gemeinsam mit Lorenz Büffel und Mia Julia rauf und runter. Jetzt ertönte er auch nach dem Abpfiff des WM-Spiels in Houston. Die Mannschaften dürfen ihre Musik teilweise frei aussuchen.

«Der Song ist ja sowieso schon viel größer geworden, als wir jemals gedacht hätten. Und dann beim größten Sportevent der Welt zu laufen – das hat natürlich nochmal alles getoppt. Das ist für uns gerade kaum greifbar», sagte Otte.

Sogar Nagelsmann erzählte von «The train has no brakes»

Sogar Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm bei der Pressekonferenz nach dem Auftaktsieg Bezug auf den Hit und adelte den Liedtitel als eine Art Leitmotto seines Teams. Er stellte ihn einem nicht deutschsprachigen Journalisten auf Englisch als «The train has no brakes» vor und erklärte dazu: «Es ist ein deutscher Song und das versuchen wir auch: immer weiter und weiterzumachen. So als hätten wir keine Bremsen.»