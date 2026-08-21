Zwei verletzte Spieler trüben die Vorfreude beim FSV Mainz 05 vor dem Saisonstart im DFB-Pokal. TV-Experte Lothar Matthäus sieht die Rheinhessen dennoch weit oben in der Bundesliga.

Mainz (dpa) – Trainer Urs Fischer vom FSV Mainz 05 erfreut die Bundesliga-Prognose von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Der TV-Experte tippt die Rheinhessen in der Abschlusstabelle auf Rang sechs und begründete das vor allem mit der Arbeit Fischers.

«Wer hört das nicht gerne? Also Lob zu bekommen, tut immer gut. Wem tut es nicht gut? Ich glaube, zwischendurch ist das auch wichtig, dass man das bekommt», sagte Fischer vor der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Krieschow über die Prognose von Matthäus in der «Bild». «Aber man soll es dann auch nicht übertreiben. Schauen wir mal, wie es mit seiner Prognose am Ende der Spielzeit ausschaut».

Fischer: «Es geht über Einstellung»

Gegen den brandenburgischen Fünftligisten sind die Mainzer am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) klarer Favorit. «Es geht über Einstellung und in erster Linie ist das nicht Aufgabe des Trainers, muss ich dann schon auch sagen», meinte Fischer. Ein Spieler müsse von «Haus aus» die richtige Einstellung für eine solche Begegnung haben.

Im Duell mit Krieschow muss der 60-Jährige auf die verletzten Paul Nebel und Eric Martel verzichten, die beide länger ausfallen werden. Fischer bezeichnete die Verletzungen als «Wermutstropfen». «Schade, aber sonst sind wir eigentlich wirklich gut durch die Vorbereitung gekommen», so der Schweizer Coach.