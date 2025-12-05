Mainz will mit Interimscoach Hoffmann aus der Krise

Bundesliga-Schlusslicht Mainz 05 steckt tief in der Krise. Gegen Borussia Mönchengladbach soll der zweite Saisonsieg her. Für den Interimstrainer dürfte es der einzige Einsatz bleiben.

Mainz (dpa) – Der FSV Mainz 05 hofft zum Auftakt des 13. Bundesliga-Spieltags auf einen erfolgreichen Neuanfang mit Interimscoach Benjamin Hoffmann. Der 46-Jährige, bislang für die U23 in der Regionalliga zuständig, sitzt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach bei den kriselnden Rheinhessen auf der Trainerbank. Das Tabellen-Schlusslicht hatte sich am Mittwoch von Trainer Bo Henriksen getrennt nach einer Serie von acht sieglosen Spielen im Oberhaus. Es dürfte Hoffmanns einziger Einsatz bleiben: Sportvorstand Christian Heidel kündigte an, dass der Verein nach dem Spiel «Richtung Wochenende» einen neuen Trainer vorstellen werde.

Die Mainzer müssen auf die gesperrten Dominik Kohr und Paul Nebel sowie den verletzten Stammkeeper Robin Zentner verzichten. Gladbach kommt als Tabellenzwölfter und musste diese Woche das schmerzhafte Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli wegstecken.