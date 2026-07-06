Mit Bundesliga-Erfahrung und frischem Vertrag startet Lasse Rieß als neue Nummer 1 in Düsseldorf. Was Fortuna Sportvorstand Arabi und Mainz-Sportdirektor Bungert zum Transfer sagen.

Mainz/Düsseldorf (dpa) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Ersatztorwart Lasse Rieß um ein Jahr verlängert und verleiht den Keeper in der kommenden Saison an Fortuna Düsseldorf. Der 24-Jährige aus dem Mainzer Nachwuchs soll beim Drittligisten Spielpraxis sammeln, wie der Verein mitteilte. Nach den Abgängen von Florian Kastenmeier und Marcel Lotka erhält Rieß bei Fortuna die Rüchennummer 1.

«Mit Lasse gewinnen wir einen Torhüter, der das moderne Torwartspiel verkörpert und mit seinen Qualitäten sehr gut zu uns und unserer Spielidee passt. In Mainz hat er bereits wertvolle Erfahrungen auf Bundesliga-Niveau gesammelt und bringt alles mit, um in der kommenden Saison bei uns eine tragende Rolle zu übernehmen», sagte Fortuna-Sportvorstand Samir Arabi laut Vereinsmitteilung.

Für Mainz absolvierte der Schlussmann neben zahlreichen Einsätzen für die U23 sechs Bundesliga-Spiele sowie eine Partie in der Conference League. «Wir sind von Lasse und seinen Qualitäten nach wie vor überzeugt, weshalb wir mit ihm entsprechend verlängert haben. Die größten Entwicklungsschritte machst du als Spieler aber immer dann, wenn du auch regelmäßig auf dem Platz stehst», sagte 05-Sportdirektor Niko Bungert zur Leihe.