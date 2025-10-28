Der derzeit verletzte Anthony Caci will mit Mainz 05 noch einiges erreichen und verlängert seinen Vertrag. In einer schwierigen Phase setzt der 28-Jährige damit ein Zeichen.

Mainz (dpa) – Der FSV Mainz 05 hat kurz vor dem Pokalmatch gegen den VfB Stuttgart den Vertrag mit Anthony Caci verlängert. Der Außenbahnspieler bleibt nun über den Sommer hinaus zwei weitere Jahre bis 2028 bei den Rheinhessen, wie der FSV mitteilte.

«Für mich ist diese Vertragsverlängerung hier bei Mainz 05 die beste Entscheidung. Ich fühle mich hier unheimlich wohl, meine Familie wohnt auch nicht so weit weg und kommt zu jedem Spiel nach Mainz», sagte der 28-Jährige vor dem Zweitrundenspiel gegen die Schwaben am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky).

Caci kam 2022 aus Frankreich

Caci kam im Sommer 2022 ablösefrei vom französischen Erstligisten Racing Straßburg an den Bruchweg und gehört zum Stammpersonal von Chefcoach Bo Henriksen. Aktuell laboriert der Profi der 05er allerdings an einer Muskelverletzung.

Besonders in der aktuell schwierigen Phase mit sechs Niederlagen in der Fußball-Bundesliga bei nur einem Sieg und einem Remis sei es ihm wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen, erklärte Caci. «Um zu zeigen, wie sehr mir der Verein und die Fans am Herzen liegen. Ich arbeite täglich hart daran, bald wieder auf dem Platz stehen und der Mannschaft zu helfen, damit wir gemeinsam für unsere Fans alles auf dem Platz geben und den Turnaround schaffen können.»