Der FSV bereitet sich auf einen möglichen Abgang von Kaishu Sano vor. Mit Eric Martel kommt ein erfahrener, aber noch entwicklungsfähiger Spieler.

Mainz (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 verstärkt sich zur kommenden Saison mit Eric Martel. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln an den Bruchweg. Über die Vertragslaufzeit machten die Mainzer keine Angaben. Medienberichten zufolge soll der Vertrag bis 2029 gelten.

«Eric ist ein Spieler, der zum einen schon eine Menge Bundesligaerfahrung mitbringt und seine Qualität bereits über mehrere Jahre nachgewiesen hat, auf der anderen Seite aber noch immer entwicklungsfähig ist und einen großen Antrieb mitbringt, sich sportlich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Wir sind sehr froh, dass wir ihn davon überzeugen konnten, das in Zukunft in Mainz zu tun. Eric ist extrem lauf- und zweikampfstark und wird uns auch charakterlich sehr bereichern», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bunkert.

Der ehemalige Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft verfügt über reichlich Erfahrung aus 90 Bundesliga-, 31 Zweitliga-Spielen sowie einigen Conference League- und DFB-Pokal-Partien für den FC. Dazu kommen über 50 Einsätze für Austria Wien in der österreichischen Bundesliga und dem dortigen Pokal-Wettbewerb sowie zahlreiche Spiele für die Junioren-Mannschaften des DFB. Martel ist überwiegend im defensiven Mittelfeld zuhause, kann aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden.