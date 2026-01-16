Autofahrer aufgepasst: Die A671 wird am Wochenende dicht gemacht. Welche Umwege jetzt nötig sind und warum die Arbeiten schon bald wieder anstehen.

Hochheim am Main (dpa) – Die Mainbrücke Hochheim wird ab dem heutigen Abend (22 Uhr) bis zu den frühen Morgenstunden des kommenden Montags voll gesperrt. Für Instandsetzungsarbeiten an der Brücke seien temporäre Vollsperrungen der Autobahn 671 zwischen den Anschlussstellen Hochheim Süd und Gustavsburg nötig, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Vom 23.01. bis zum 26.01. solle die Strecke erneut gesperrt werden.

Großräumige Umleitungen in die Fahrtrichtungen Darmstadt und Wiesbaden sollen eingerichtet werden. In Fahrtrichtung Darmstadt erfolge die Umleitung ab dem Schiersteiner Kreuz über die Autobahnen 643, 60 und 67. Ab dem Wiesbadener Kreuz über die A3 und die A67 und ab der Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim über die A66.

In Fahrtrichtung Wiesbaden solle der Verkehr ab dem Rüsselsheimer Dreieck über die A3 umgeleitet werden. Ab dem Mainspitz-Dreieck werde eine Umleitung über die A60 und A643 beziehungsweise über die A60, A67 und A3 eingerichtet.

Hintergrund für die Sperrungen ist der Autobahn GmbH zufolge der Austausch der Fahrbahnübergänge der Mainbrücke Hochheim im Frühjahr 2026. Die jetzt geplanten Instandsetzungsarbeiten gehören demnach zu den notwendigen Vorarbeiten. Über den konkreten Zeitpunkt des Austauschs wolle die Autobahn GmbH gesondert informieren.