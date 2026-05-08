Allein an der Tabellenspitze, kaum Konkurrenz im Titelkampf: Der SC Magdeburg dominiert die Handball-Bundesliga und hat nun seinen ersten Meister-Matchball. Der Juni könnte silbern und golden funkeln.

Magdeburg (dpa) – Um die Titelverteidigung in der Champions League müssen Magdeburgs Handballer noch mächtig zittern. Der Kantersieg im Viertelfinale gegen Pick Szeged am Donnerstag war zwar überzeugend. Die Konkurrenz im Halbfinale aus Berlin, Barcelona und Aalborg ist aber zu groß, um fünf Wochen vor dem Finalturnier ernsthaft vom Konfettiregen und Pokal zu sprechen.

Deutlich klarer verläuft der Weg zum Titel in der Bundesliga. Was Konkurrenten und Experten schon seit Monaten vorhersagen, kann an diesem Wochenende offiziell werden: Der SCM kann zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte deutscher Meister werden.

Wie wird Magdeburg Meister?

Die Rechnung, um den ersten Meister-Matchball zu verwandeln, ist einfach: Der SCM muss am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) sein Heimspiel gegen Hamburg gewinnen und auf Patzer der Verfolger hoffen. Holen die Füchse Berlin in Kiel zuvor maximal ein Remis und verliert Flensburg-Handewitt am Samstagabend gegen Lemgo, haben die Elbestädter den Titel bereits nach 30 Saisonspielen sicher.

Wird die Entscheidung vertagt, käme es am 21. Mai zum Showdown, wenn die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert den Tabellenzweiten aus Flensburg zum Topspiel empfängt. «Wann es passiert, ist uns eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass es passiert», sagte Rechtsaußen und Ex-Nationalspieler Tim Hornke, der nach dieser Saison seine Karriere beendet, in einem HBL-Interview.

Warum redet fast niemand über den Meister-Matchball?

Während sich der Wettlauf in der Vorsaison zuspitzte und die Entscheidung zugunsten der Füchse erst am allerletzten Spieltag fiel, fehlt dem Meisterkampf in diesem Jahr die Spannung. Selbst in Handball-Formaten wie «Kretzsche & Schmiso» spielt er nur eine Nebenrolle – wenn er überhaupt thematisiert wird. Auch in den On-Court-Interviews nach Abpfiff ging es zuletzt um vieles, nur nicht um das Titelrennen.

«Ich sehe keine Schwäche. Sie sind auf allen entscheidenden Positionen doppelt mit Weltklasse besetzt», hatte TV-Experte Kretzschmar schon im September gesagt und Magdeburg vor allen anderen zum Meister gekürt. Die deutsche Handball-Ikone dürfte recht behalten.

Seit November thront der SCM an der Spitze. Punkte ließ die Mannschaft nur gegen Erlangen (Remis) sowie gegen den THW Kiel (Remis und Niederlage) liegen. Selbst ein kleiner Leistungseinbruch nach der EM-Pause fiel kaum ins Gewicht, weil der Branchenprimus seine Spiele weiterhin gewann – wenn auch mit mehr Mühe. Mittlerweile ist der Vorsprung so groß, dass sich Magdeburg in den verbleibenden fünf Spielen sogar drei Niederlagen erlauben könnte.

Erst Silber, dann Gold?

Der Traum vom Triple platzte durch die sensationelle Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen den Bergischen HC. Umso größer ist jetzt die Gier, zumindest das Double perfekt zu machen. «Es gibt noch zwei Titel zu gewinnen. Da dürfen wir nicht so lange zurückschauen und uns mit dem Pokal-Wochenende befassen, sondern es geht immer weiter», appellierte Hornke an seine Teamkollegen.

Wie sehr funkelt der Juni? Zunächst könnten Gisli Kristjánsson, Matthias Musche und Co. am letzten HBL-Spieltag am 7. Juni die silberne Meisterschale in die Luft stemmen. Eine Woche später könnte Magdeburg dann im Konfettiregen mit dem goldenen Champions-League-Pokal feiern. Das Final Four steigt am 13. und 14. Juni im Kölner Handball-Tempel.