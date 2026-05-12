Neuauflage des Finales 2025
Magdeburg im Halbfinale der Champions League gegen Berlin
SC Magdeburg
Der SC Magdeburg ist Titelverteidiger in der Champions League. (Archivbild)
Marius Becker. DPA

Im Semifinale der Handball-Königsklasse kommt es zur Neuauflage des Endspiels von 2025 zwischen dem SCM und den Füchsen. Wer setzt sich diesmal durch?

Lesezeit 1 Minute

Wien (dpa) – Titelverteidiger SC Magdeburg trifft im Halbfinale der Handball-Champions-League auf den aktuellen deutschen Meister und Bundesliga-Rivalen Füchse Berlin. Die Auslosung bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien ergab die Neuauflage des Endspiels von 2025. Im zweiten Semifinale spielt der dänische Meister Aalborg HB mit Nationalspieler Juri Knorr gegen Rekordsieger FC Barcelona aus Spanien.

Das Final Four der Königsklasse findet am 13. und 14. Juni zum 17. Mal in Köln statt. Im vergangenen Jahr hatte Magdeburg mit 32:26 gegen die Füchse gewonnen. «Es sind alles gute Mannschaften», sagte der Magdeburger Kapitän Christian O'Sullivan, der mit seinem Team zum vierten Mal in Serie in Köln dabei ist. Für die Berliner sagte der spanische Linksaußen Aitor Arino: «Das wird ein ganz schwieriges Spiel.»

© dpa-infocom, dpa:260512-930-71054/1

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