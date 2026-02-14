500 Tore hat Bayern-Torjäger Harry Kane jetzt für seine Proficlubs und sein Nationalteam erzielt. Jetzt jagt er in dieser Bundesliga-Saison noch einen besonderen Rekord.

Bremen (dpa) – Harry Kane vom FC Bayern München hat beim 3:0-Sieg in Bremen das 500. Tor seiner Profikarriere erzielt. Gezählt wurden dabei seine Pflichtspieltore auf Vereinsebene in England und Deutschland und für die englische Fußball-Nationalmannschaft.

«Natürlich macht es mich stolz, 500 Tore erzielt zu haben», sagte Kane nach dem Spiel in Bremen. «Aber es war harte Arbeit! Deswegen freut es mich, dass ich es geschafft habe.»

Der 32-Jährige schoss im Weserstadion zunächst per Foulelfmeter sein 499. Karrieretor (22. Minute) und legte vier Minuten später den Jubiläumstreffer nach. In der Fußball-Bundesliga steht er jetzt bei 26 Saisontoren nach 22 Spieltagen. Zwölf Spiele bleiben ihm noch, um den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski (41) zu verbessern.

Ob er diese Marke auch noch erreichen wird? «Ich werde ihnen jetzt die Antwort eines ehemaligen Spielers geben, der nie Stürmer war. Aber ich gehe davon aus, dass ihm die Meisterschaft wichtiger ist als der Torjägerrekord», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany dazu mit einem Lachen. «Aber vielleicht bin ich naiv. Ich bin ein ehemaliger Verteidiger. Ich werde Harry sagen: Es ist mir wurscht, ob er den Rekord holt oder nicht. Ich will einfach Meister werden!»