Bei Schlusslicht Fürth tun sich die Gelsenkirchener zunächst schwer. Doch eine Leistungssteigerung und ein Traumtor bringen immerhin noch einen Zähler.

Fürth (dpa) – Der FC Schalke 04 hat bei Abstiegskandidat Fürth überraschend Punkte liegen gelassen, aber trotzdem die Tabellenführung in der zweiten Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Gelsenkirchener kamen bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth in Franken nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Dennis Srbeny (12. Minute) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Mit einem Traumtor aus der Distanz glich Dejan Ljubicic (75.) für den Ruhrgebietsclub aus.

Nach zuvor zwei Siegen in Serie verpasste es das Team von Trainer Miron Muslic aber, sich etwas von der Konkurrenz abzusetzen. An der Tabellenspitze liegen die Teams nun extrem eng beieinander. Rang eins und fünf trennen nur zwei Punkte. Die Fürther bleiben trotz des Punktgewinns Tabellenletzter, dürften sich aber über die couragierte Leistung und den Achtungserfolg freuen.

Fürth steigert sich in Halbzeit eins

Fürth probierte zu Beginn, von hinten herauszuspielen und brachte sich gegen das Schalker Pressing einige Male selbst in Bedrängnis. Edin Dzeko hatte in der neunten Minute die erste gute Gelegenheit. Seinen Schlenzer wehrte Silas Prüfrock aber sicher zur Ecke ab.

Doch kurz darauf waren die Königsblauen nicht wach. Branimir Hrgota wurde bei seiner Flanke nicht gestört. In der Abwehrzentrale stand Nikola Katic viel zu weit von Srbeny weg, der den Ball souverän ins Tor spitzelte.

Ljubicic unter die Latte

In der 32. Minute verpasste Hasan Kurucay den Ausgleich per Kopf knapp. Insgesamt blieb S04 gegen die schwächste Abwehr der Liga lange zu harmlos. Fürth steigerte sich nach der wackeligen Anfangsphase.

Nach dem Wechsel traf Ljubicic den Ball aus guter Position nicht (57.). Das vermeintliche 2:0 für die Hausherren zählte wegen einer Abseitsstellung von Srbeny nicht (67.). Die Königsblauen übernahmen immer mehr die Kontrolle. Mit seinem Kracher unter die Latte aus 26 Metern rettete Ljubicic den Schalkern einen Punkt und die Tabellenführung.