Littler lockt Kane und Karl zu Manchester United

Im Darts scheint Luke Littler unbesiegbar. Für seinen Fußballverein Manchester United gilt das nicht. Einem Bayern-Profi machte er deshalb scherzhaft Avancen.

London (dpa) – Die Erfolgsgeschichte von Darts-Weltmeister Luke Littler ist auch bei den Fußballern des FC Bayern München Thema. Der 18 Jahre alte Engländer erzählte am Abend nach seinem 7:1-Finalsieg über Gian van Veen (Niederlande), dass er in der jüngeren Vergangenheit von einem Shootingstar des deutschen Rekordmeisters kontaktiert wurde.

Littler: «Bring Harry Kane gleich mit»

«Der Spieler von Bayern München – ich weiß nicht, wie sein Vorname ist – Karl, Lennart Karl hat mir in der dritten oder vierten Runde geschrieben. Er schrieb so etwas wie: Mach genauso weiter. Seither folge ich ihm», sagte Littler in einem Interview bei Sport1.

Als Experte Max Hopp daraufhin fragte, ob er dem 17 Jahre jungen Offensivspieler Karl zu einem Wechsel zu Manchester United geraten habe, antwortete Littler scherzhaft: «Wenn er will, kann er uns helfen. Danke – und bring Harry Kane gleich mit!» Der junge Darts-Dominator ist großer Fan der Red Devils.