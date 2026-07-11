Vor heimischem Publikum wissen die deutschen Triathleten zu überzeugen. In Hamburg gibt es zweimal Grund zum Jubeln.

Hamburg (dpa) – Lisa Tertsch hat auf der fünften Station der Word Triathlon Championship Series in Hamburg nur knapp den Sieg verpasst. Die Weltmeisterin musste sich auf der Sprintstrecke nur Leonie Periault im Ziel auf dem Rathausmarkt der Hansestadt geschlagen geben. Nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen lag die Staffel-Olympiasiegerin fünf Sekunden hinter der französischen Vorjahressiegerin.

«Ich bin erst am Donnerstag angereist. Ich wusste, dass das ambitioniert ist. Aber ich habe gedacht, ich probiere es trotzdem. Es hat super funktioniert», sagte die in Havard bei Boston studierende Tertsch. Durch ihren zweiten Platz verbesserte sich die Darmstädterin in der Gesamtwertung auf Rang drei und wahrte ihre Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. In Führung liegt die Britin Beth Potter, die in Hamburger Sechste wurde.

Henry Graf mit starker Vorstellung

Bei den Männern überzeugte Henry Graf mit Platz drei als bester Deutscher. Erster wurde über die Sprintstrecke der Australier Matthew Hauser. Durch einen Schlussspurt etwa 500 Meter vor dem Ziel setzte er sich entscheidend ab und holte sich zum dritten Mal nacheinander den Sieg rund um die Alster. Zweiter wurde der portugiesische Gesamterste Vasco Vilaca. Der Freiburger Graf rutschte im Gesamt-Klassement auf Rang vier.

Am Sonntag (17.30 Uhr) wird in Hamburg der WM-Titel in der olympischen Mixed-Staffel vergeben.