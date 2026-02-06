Sieben Punkte fehlen dem FC Kaiserslautern aktuell auf Platz drei. Im Topspiel beim Dritten Darmstadt wollen die Pfälzer den Rückstand verkürzen.

Kaiserslautern (dpa) - Für Torsten Lieberknecht dürfte die Partie bei seinem Ex-Verein SV Darmstadt 98 eine emotionale Reise sein. Erstmals seit seinem Rücktritt als Lilien-Coach im August 2024 kehrt der jetzige Trainer des 1. FC Kaiserslautern an seine alte Wirkungsstätte zurück.

«Ich habe sehr schöne und sehr prägende Erinnerungen an die Zeit in Darmstadt. Der Aufstieg in die Bundesliga, viele emotionale Momente, viele tolle Menschen», sagte der 52-Jährige vor dem Zweitliga-Topspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Nitro). Für ihn sei es ein sehr erfolgreicher und wichtiger Abschnitt seiner Trainerlaufbahn gewesen.

FCK will Anschluss nach oben nicht verlieren

Sportlich geht es für die Pfälzer darum, nicht den Anschluss an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga zu verlieren. Der Rückstand auf den Zweiten SV Elversberg und die drittplatzierten Darmstädter beträgt bereits sieben Punkte. Entsprechend wichtig sei das Spiel, betonte Lieberknecht.

Als letzte Möglichkeit im Aufstiegsrennen wollte er die Partie aber nicht bezeichnen. «Nein, das Spiel ist keine letzte Chance für uns. Wenn wir gewinnen, geht es danach im Marathon der Saison weiter. Deshalb sehe ich es nicht als letzte Chance, aber definitiv als ein sehr wichtiges Spiel», betonte er.

Berisha noch keine Startelf-Option

In Darmstadt muss Kaiserslautern auf Stürmer Ivan Prtajin verzichten, der nach einem am vergangenen Wochenende erlittenen Achillessehnenriss operiert wurde und monatelang ausfallen wird. Der als Ersatz für den Kroaten verpflichtete Mergim Berisha ist Lieberknecht zufolge noch keine Option für die Startelf. Neben Prtajin fehlen dem FCK in Darmstadt auch noch die verletzten Avdo Spahic, Jisoo Kim und Mahir Emreli. Leon Robinson ist nach seiner Roten Karte gesperrt.