Bayer Leverkusen bindet einen Leistungsträger langfristig. Edmond Tapsoba verrät auch etwas über seine Ziele mit den Rheinländern.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Abwehrspieler Edmond Tapsoba langfristig verlängert. Der 27-Jährige unterschrieb zwei Jahre vor Ablauf seines bestehenden Kontrakts einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

«In den zurückliegenden sechseinhalb Jahren ist Edmond Tapsoba zu einem absoluten Schlüsselspieler unserer Werkself geworden, zu einem der besten Verteidiger der Bundesliga, der auf internationalem Topniveau agiert», wird Leverkusen Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Rolfes: «Anker unserer Doublesieger-Mannschaft»

Tapsoba spielt seit 2020 in Leverkusen und gewann mit den Rheinländern unter Trainer Xabi Alonso 2024 die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. «Er war ein Anker unserer Doublesieger-Mannschaft – mit einem ganz großen persönlichen Anteil am Erfolg und einem außergewöhnlichen Einfluss als Bindeglied zwischen allen Mannschaftsteilen», sagte Rolfes. «Als einer der inzwischen erfahrensten Spieler wird Eddy weiter vorangehen beim Aufbau einer erneut titelfähigen Mannschaft.»

Tapsoba, der auch Nationalspieler in seiner Heimat Burkina Faso ist, sagte: «So lange bei einem Verein – das gibt es nicht mehr so oft im heutigen Profifußball.» Er erklärte zudem: «Hier habe ich großartige Erlebnisse gehabt und durfte tolle Titel feiern. Genau das ist es, was wir auch in Zukunft wieder anstreben werden.»

Bayer 04 liegt in der Bundesliga derzeit auf Rang sechs und kämpft noch um die Teilnahme an der Champions League.