Kurz vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison verlängert Bayer Leverkusen mit seinen Geschäftsführern Fernando Carro und Simon Rolfes. Die Ziele sind klar definiert: Der Club soll Titel gewinnen.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat kurz vor Beginn der neuen Saison die Verträge mit seinen Geschäftsführern Fernando Carro und Simon Rolfes vorzeitig verlängert. Carro wird seine Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung bis Juni 2029 fortsetzen, der Geschäftsführer Sport Simon Rolfes bis Juni 2031. Carro ist seit 2018 im Amt, Rolfes seit 2022.

«Fernando Carro und Simon Rolfes haben Bayer 04 hervorragend entwickelt», wird Werner Wenning als Vorsitzender des Gesellschafterausschusses in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Die größten sportlichen Erfolge unserer Vereinsgeschichte sind ebenso Ergebnis ihrer Arbeit wie die nachhaltige Entwicklung des gesamten Clubs.»

Leverkusen hat 2024 unter dem Trainer Xabi Alonso mit der Meisterschaft und dem DFB-Pokal das Double gewonnen. 2025 wurde Bayer in der Bundesliga Zweiter, 2026 Sechster. In die neue Saison geht der Club mit dem spanischen Trainer Carles Martinez.

«Regelmäßig um die größten sportlichen Erfolge spielen»

«Unser Anspruch ist weiterhin, uns kontinuierlich auf allen Ebenen zu verbessern und auch künftig national und international um Titel zu kämpfen», sagte Carro. «Wir wollen Bayer 04 dauerhaft so aufstellen, dass wir uns regelmäßig mit den besten Mannschaften Europas messen und um die größten sportlichen Erfolge spielen können», ergänzte Rolfes.