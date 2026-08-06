Carles Martinez war dem deutschen Fußball-Publikum bislang eher unbekannt. Nun spricht der neue Trainer von Leverkusen in einem Interview über seine Hochzeit, bei der Fußball gespielt wurde.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusens neuer Cheftrainer Carles Martinez konnte es auch bei seiner eigenen Hochzeit nicht lassen. «Auf der Einladung stand: Vergesst Eure Fußballschuhe nicht!», erzählte der Spanier in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» und berichtete bei dem Gespräch im Trainingslager in Blankenhain, dass er selbst in Fußballschuhe zur Trauung mit seiner Frau erschienen sei.

Die Geburt des eigenen Kindes verpasst

«Wir haben dann ein kleines Spielfeld aufgebaut und Spiele organisiert. Fünf gegen fünf, jeweils ein paar Minuten lang. Ich trug Anzug, Krawatte, Kapitänsbinde – und Fußballstiefel», sagte Martinez, der schon seit seiner Kindheit ein riesiges Faible für den Fußball hat. Nach erfolgreichen Jahren beim FC Toulouse wechselte der 42 Jahre alte Martinez in diesem Sommer nach Leverkusen und folgt dort auf den Dänen Kasper Hjulmand.

Anfang 2024 verpasste der Trainer die Geburt seines Kindes, weil er mit Toulouse in Metz war und seine Frau in Spanien. Als Martinez' Partnerin Wehen verspürte, war schnell klar, dass der Spanier ob der großen Distanz nicht rechtzeitig im Kreißsaal ankommen würde.

Martinez' Traum: Auf Jahre bei Bayer

In Leverkusen hat Martinez einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. «Ich lerne natürlich Deutsch, übe jeden Abend mit einer Online-App. Aber seit meiner Ankunft hatte ich kaum eine freie Stunde. Meine Priorität ist, mit dem Verein Erfolg zu haben. Wir spielen Bundesliga, Europa League und Pokal», sagte der Spanier.

Natürlich sei es ein Traum von ihm, irgendwann einen Verein in seiner Heimat Spanien zu betreuen. «Aber genauso sage ich von Herzen: Mein Traum, hier und heute, ist es, auf Jahre hinaus bei Bayer Leverkusen zu bleiben.» Die Werkself startet mit einem Pokalspiel beim SV Wehen Wiesbaden in die neue Saison. In der Bundesliga geht es am 29. August (15.30 Uhr) mit einem Gastspiel bei Aufsteiger SV Elversberg los.