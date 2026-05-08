Nach dem geschafften Klassenerhalt setzt Trainerin Eta den Unionern ein Ziel, das die Fußballer in der bisherigen Rückrunde gerade so geschafft haben: Zwei Siege.

Berlin (dpa) – Trainerin Marie-Louise Eta stellt den Spielern von Union Berlin zum Abschluss der Saison in der Fußball-Bundesliga maximale Ziele. «Wir stehen vor zwei Spielen, die wir positiv gestalten und auch erfolgreich sein wollen», sagte die 34-Jährige vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 zum Abschluss des 33. Spieltags am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN), «wir fahren nach Mainz, um drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.»

Beim Wiedersehen mit Unions Erfolgstrainer Urs Fischer, der wie die Köpenicker am vergangenen Spieltag mit Mainz den Klassenerhalt gesichert hatte, soll die Mannschaft die guten Leistungen der vorausgegangenen Spiele erneut auf den Platz bringen und sich diesmal mit drei Zählern belohnen. Eta verweist auf die gute Moral innerhalb des Teams, das am vergangenen Spieltag einen 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Köln aufgeholt und in den ersten Punktgewinn unter Etas Führung umgemünzt hatte.

Erleichterung nach Klassenerhalt

Mit zwei Siegen will sich die Interimstrainerin, die in der kommenden Spielzeit die Bundesligafrauen des Vereins übernehmen wird, gebührend verabschieden. Allerdings sind die Eisernen mit vollen Erfolgen in der Rückrunde sehr knauserig umgegangen. Lediglich gegen Bayer Leverkusen und beim SC Freiburg langte es für Union zu Siegen. Um so erleichtert war Eta, dass der erste Punkt unter ihrer Leitung mit dem vorzeitigen Klassenerhalt eine Bedeutung erhalten habe.

Gegen Mainz, das am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Unioner Stürmer Sheraldo Becker offiziell verkündet hatte, hat Eta bis auf das verletzte Torhüter-Duo Frederik Rönnow und Matheo Raab die volle Auswahl. So könnte auch Leopold Querfeld in die Abwehr zurückkehren, nachdem der 22-jährige Österreicher gegen Köln eine Denkpause erhalten hatte.