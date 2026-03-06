Neue Single, frische Setlist – und vielleicht sogar ein Flug durchs Stadion? Was Leony plant und warum sie sich auf «The Voice Kids» freut.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) – Fans der Sängerin Leony dürfen sich auf neue Lieder freuen. «Es wird bald neue Musik geben», gab die aus Bayern stammende Leony (28) in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» bekannt. In diesem Monat soll eine neue Single erscheinen, wie ihr Label den Angaben nach bestätigte.

Im kommenden Jahr geht die als Leonie Burger geborene Songwriterin auf ihre «When The Lights Go Out»-Tour. «Wir werden ein neues Bühnenbild haben, wir werden neue Choreografien haben, wir werden die Setlist komplett neu machen, neues Intro und so weiter», sagte sie in der Podcast-Show mit Miriam Audrey Hannah, die unter anderem auf RPR1. und Radio Regenbogen ausgestrahlt wird.

Vorbereitungen auf Tour 2027

Bei ihrer Tour habe sie mehr Freiheiten als auf Festivals. Sie müsse nicht schauen, wer vor oder nach ihr spielt und ob das Bühnenbild passt. Bei ihrer Tour stehe sie im Vordergrund oder wie sie sagte: «I’m the main act.»

«Für mich ist immer wichtig auch, dass sowohl die Leute vor der Bühne als auch wir auf der Bühne einfach eine unheimlich schöne Zeit zusammen haben», sagte die Sängerin im Interview. In ihrem Repertoire gebe es Akustik-Sets und leise Klänge, aber auch Parts zum Mitsingen, Dance-Medleys und neue Versionen von Songs. «Aber vielleicht fliege ich auch irgendwann mal durch ein Stadion wie Pink.»

«Perfekte Kombo» mit «The Voice Kids»

In der 14. Staffel der Sat.1-Show «The Voice Kids» ist die Sängerin in diesem Frühjahr als Jurorin dabei. «Ich liebe Kinder, ich liebe die Arbeit mit Kindern, ich liebe Musik. Deswegen ist es die perfekte Kombo für mich», sagte sie in der Show. 2024 hatte sie einen Auftritt als Gastcoach in der Castingshow für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren.