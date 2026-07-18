Schwerer Unfall
Leitplanke durchbohrt Auto: Deutsche in Österreich tot
Unfall in Österreich
Zwei Männer starben in diesem Wrack, eine Frau wurde schwer verletzt.
Werner Kerschbaummay. DPA

Ein Auto mit deutschem Kennzeichen prallt in Österreich gegen eine Leitplanke. Zwei Insassen sterben, eine Frau wird schwer verletzt. Was die Polizei zu dem Unfall mitteilt.

Lesezeit 1 Minute

Linz (dpa) – Bei einem schweren Unfall in Österreich sind zwei deutsche Autoinsassen tödlich verunglückt. Eine 82-Jährige auf der Rückbank wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Niederösterreich mitteilte. Die Opfer stammten nach Angaben einer Polizeisprecherin aus dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen.

Das Auto war aus bislang ungeklärter Ursache um 6.40 Uhr am Samstagmorgen von der Fahrbahn der Westautobahn (A1) abgekommen und nahe einer Ausfahrt rechts in die Leitplanke gekracht, wie die Polizei berichtete. Die Leitplanke bohrte sich längs durch den Wagen. Der Unfall passierte bei Oed-Oehling, etwa auf halber Strecke zwischen Salzburg und Wien.

Der 74-jährige Fahrer und der 44-jährige Beifahrer seien noch an der Unfallstelle gestorben, berichtete die Polizei. Die Frau sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:260718-930-404990/1

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