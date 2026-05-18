Yan Diomande tritt die Nachfolge von Michael Olise an. Der Flügelstürmer aus Leipzig setzte sich in einem Dreikampf als bester Newcomer der Saison durch.

Frankfurt/Leipzig (dpa) – Yan Diomande von RB Leipzig ist zum «Rookie der Saison» in der Fußball-Bundesliga gewählt worden. Der 19 Jahre alte Flügelstürmer setzte sich in einer Wahl von Experten und Fans gegen Luka Vuskovic vom Hamburger SV und dem Leverkusener Ibrahim Maza durch, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mitteilte.

Der Angreifer von der Elfenbeinküste folgt auf Michael Olise von Bayern München, der in der Saison 2024/2025 den Titel gewonnen hatte. Die Trophäe überreichte der ehemalige Profi von Werder Bremen und Bayern München, Claudio Pizarro.

Diomande, der im WM-Kader der Elfenbeinküste steht, steuerte in seiner ersten Saison zwölf Tore und acht Vorlagen für den Tabellendritten bei. Das Trio Diomande, Vuskovic und Maza hatte von September 2025 bis zum April 2026 die Wahl zum Rookie des Monats unter sich ausgemacht.