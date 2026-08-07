Das kommt überraschend: Hoffenheims Fisnik Asllani wechselt nicht zu RB Leipzig. Weshalb der Deal nun doch nicht zustande kommt und was Hoffenheims Sport-Geschäftsführer dazu sagt.

Zuzenhausen (dpa) – Entgegen aller Wechselgerüchte zu Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig bleibt Angreifer Fisnik Asllani bei der TSG Hoffenheim. «Dass dieser Transfer nun nicht zustande kommt, ist für uns sportlich alles andere als eine schlechte Nachricht», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, der in einer Vereinsmitteilung der TSG die «bemerkenswerte Entwicklung» des 23-Jährigen hervorhob.

Hoffenheim und Leipzig standen nach Angaben der Kraichgauer in Kontakt bezüglich eines potenziellen Wechsels des Angreifers, dessen Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhaltet. Der Transfer sei allerdings aufgrund medizinischer Bedenken, die die Sachsen angemeldet hatten, geplatzt, hieß es weiter.

Asllani hatte in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen 21 Scorer-Punkte gesammelt und großen Anteil daran, dass sich die TSG für die Europa League qualifizieren konnte. «Wir stehen zu unserem Spieler. Fisnik hat in der letzten Saison maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen, hat die Vorbereitung auf gewohnt hohem Niveau absolviert und trainiert ab kommender Woche wieder mit der Mannschaft», sagte Schicker. Ins Trainingslager nach Österreich war Asllani wegen der Verhandlungen kürzlich nicht gereist.