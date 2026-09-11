Leipzig (dpa) – RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat nach zwei Pleiten in Serie um Geduld mit dem neuen Trainer Martín Demichelis und der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten geworben. «Die beiden letzten Ergebnisse entsprechen nicht unserem Anspruch – das wissen wir und das reden wir auch nicht schön. Damit setzen wir uns intern sehr klar auseinander», sagte der 42-Jährige in einem Statement, das die Leipziger auf ihre Internetseite stellten.

«Gleichzeitig bleiben wir ruhig, fokussiert und stehen als Club zusammen. Das gilt für alle Mitarbeiter, die Mannschaft und das gesamte Trainerteam. Jeder hat unsere Unterstützung und unser Vertrauen», sagte Schäfer. RB hatte am vergangenen Wochenende in Bremen (1:3) und am Donnerstagabend in der Königsklasse in Como (1:4) enttäuscht.

Sieg gegen den HSV quasi Pflicht

Demichelis, der erst seit etwas mehr als zwei Monaten die Verantwortung bei RB trägt, steht öffentlich und bei den Fans schon gehörig unter Druck. Ein Sieg in der Bundesliga am Sonntag gegen Schlusslicht Hamburger SV ist quasi alternativlos.

Schäfer, dessen Transferpolitik mitunter auch kritisch beäugt wurde, verwies auf die vielen Veränderungen im Sommer. «Eine neu zusammengestellte Mannschaft braucht Zeit, um sich zu finden und Abläufe zu entwickeln. Das ist die Realität», sagte er. «Jetzt geht es darum, gemeinsam die richtigen Schlüsse zu ziehen, weiter hart zu arbeiten und die Entwicklung in den kommenden Wochen in die richtige Richtung zu lenken.»