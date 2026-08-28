2. Fußball-Bundesliga
Leihe für ein Jahr: Mainzer Böving geht nach Nürnberg
William Böving
Wechselt von Mainz nach Nürnberg: Der Däne William Böving (r) wird für ein Jahr ausgeliehen.
Ludìk Peøina. DPA

Der 1. FC Nürnberg hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein Däne kommt aus der ersten Liga.

Nürnberg (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg leiht den Offensivspieler William Böving für eine Saison vom FSV Mainz 05 aus. Der 23 Jahre alte Däne war erst vor einem Jahr von Sturm Graz zu dem Bundesliga-Club gewechselt.

«Er kommt mit Erfahrung aus dem internationalen Wettbewerb und Bundesliga zu uns, ist aber noch in einem jungen, hungrigen Alter. Er ist variabel in der Offensive einsetzbar und kann sowohl in der Spitze als auch auf der Zehn spielen», sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-598947/1

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