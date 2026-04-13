Wer war der junge Mann mit der Narbe und dem grünen Hoodie? Die Polizei sucht nach Hinweisen – und setzt bei der Identifizierung einer Wasserleiche aus dem Niederrhein nun auf die Bevölkerung.

Voerde (dpa) – Sieben Monate nach der Bergung einer Wasserleiche aus dem Rhein bei Voerde am Niederrhein bemüht sich die Polizei noch immer um die Identifizierung des vermutlich 18 bis 30 Jahre alten Mannes. Die Leiche war am 9. September vergangenen Jahres an der sogenannten Nato-Rampe in Voerde von einem Schiffsführer entdeckt worden, wie die Polizei in Wesel mitteilte. Der Mann sei etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen.

Über seiner rechten Schläfe habe sich eine fünf Zentimeter lange Narbe befunden. Er sei mit einem grünen Kapuzenpullover und einer schwarzen Cargo-Hose bekleidet gewesen. Zudem habe er schwarze Halbfinger-Handschuhe getragen und schwarze Adidas-Schuhe des Modells «Samba».

Der Zustand der Leiche deute auf eine längere Aufenthaltsdauer im Wasser hin. Der Körper könnte also weit oberhalb des Fundorts und sogar südlich von Nordrhein-Westfalen in den Fluss gelangt sein, bevor er bei Rheinkilometer 802 angeschwemmt wurde. Hinweise auf die Identität des Toten nimmt die Polizei in Dinslaken unter 02064-6220 entgegen.