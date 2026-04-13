Bielefeld
Leiche einer jungen Frau in Kühltruhe gefunden
Symbolbild - Polizei
In einer Kühltruhe hat die Leiche einer 28-jährigen Frau gelegen. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Ein Mann ruft die Polizei und berichtet, er habe seine tote Schwester in der Kühltruhe ihrer Wohnung entdeckt. Eine Mordkommission ermittelt. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

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Bielefeld (dpa) – In einer Kühltruhe in Bielefeld ist die Leiche einer 28-jährigen Frau entdeckt worden. Der Bruder der Toten habe am Sonntagabend den Notruf gewählt und der Polizei von seinem Fund berichtet, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Man stehe aber noch ganz am Anfang.

Die Spurensicherung sei schnell am Fundort in der Wohnung der 28-Jährigen gewesen, hieß es weiter. Aufgrund der Gesamtumstände gehe man von einem gewaltsamen Tod der Frau aus.

Eine Obduktion werde aber voraussichtlich erst am Dienstag möglich sein, hieß es. Man müsse zunächst warten, bis der Leichnam aufgetaut sei. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260413-930-937295/1

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