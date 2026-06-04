Nantes
Lebenslange Haft in Frankreich für deutschen «Maskenmann»

In einem Prozess in Frankreich ist der in Deutschland bereits wegen dreifachen Kindsmordes verurteilte sogenannte Maskenmann wegen eines weiteren Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht im westfranzösischen Nantes sprach den 55-jährigen deutschen Serientäter Martin N. wegen des Mordes an dem damals zehnjährigen Jonathan im April 2004 schuldig, wie die Zeitungen «Le Parisien», «Le Figaro» und weitere französische Medien aus dem Gerichtssaal berichteten.

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Nantes (dpa) – In einem Prozess in Frankreich ist der in Deutschland bereits wegen dreifachen Kindsmordes verurteilte sogenannte Maskenmann wegen eines weiteren Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht im westfranzösischen Nantes sprach den 55-jährigen deutschen Serientäter Martin N. wegen des Mordes an dem damals zehnjährigen Jonathan im April 2004 schuldig, wie die Zeitungen «Le Parisien», «Le Figaro» und weitere französische Medien aus dem Gerichtssaal berichteten.

© dpa-infocom, dpa:260604-99-632889/1

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