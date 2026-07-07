Kelven Frees soll mit seiner Größe und Kopfballstärke die Defensive Kaiserslauterns stärken. In der Jugend von Hoffenheim feierte er bereits große Erfolge.

Kaiserslautern (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern leiht Innenverteidiger Kelven Frees von Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim aus. Der 2,02 Meter große Frees absolvierte den größten Teil seiner fußballerischen Ausbildung bei Fortuna Düsseldorf und wechselte dann in die U19 von Hoffenheim. Dort wurde der heute 21-Jährige unter anderem deutscher Meister und DFB-Pokalsieger mit der A-Jugend. Der Bundesligist verlängerte den Vertrag mit Frees zunächst langfristig und verlieh ihn dann.

«Wir konnten Kelven in vielen Gesprächen von unserem Weg überzeugen, hochtalentierten jungen Spielern eine Perspektive zu bieten, und freuen uns, dass er sich dafür entschieden hat, diesen gemeinsam mit uns zu gehen», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos. «Durch seine Größe, Kopfballstärke und Schnelligkeit bringt er bereits sehr gute Voraussetzungen mit. Wir sind zuversichtlich, dass er mit seinen Stärken eine Bereicherung für unseren bestehenden Kader sein kann.»