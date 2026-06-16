Seit Sommer 2023 spielt Konrad Laimer beim FC Bayern München. Österreichs Nationalspieler wird wegen seiner Vielseitigkeit geschätzt. Ein langer Vertragspoker könnte bald enden.

München (dpa) – Der österreichische Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer und der FC Bayern München stehen offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Wie der «Kicker» berichtet, nähert sich der lange Poker dem Ende. Nachdem der 29 Jahre alte Defensivspieler und der Rekordmeister zwischenzeitlich bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinander gelegen hatten, sollen sich die Parteien inzwischen angenähert haben.

«Irgendwie eine Brücke finden»

Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Laimer, der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzt wird, spielt seit Sommer 2023 für den FC Bayern. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Am Ende der Vertragslaufzeit wäre der Österreicher 30 Jahre alt.

«Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft», hatte Sportvorstand Max Eberl im Bundesliga-Endspurt gesagt.

Kein Maradona – aber wichtig

Nach kostspieligen Vertragsverlängerungen hatten die Münchner sich bei Laimer mit Blick auf die Personalkosten zurückhaltend gezeigt. «Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team», sagte etwa Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei DAZN, «aber er ist eben nicht Maradona. Und solche Spieler müssen akzeptieren, dass es Grenzen gibt.»

Sollte nun die Einigung erfolgen, hätte der FC Bayern auf der Rechtsverteidigerposition Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Neben Laimer ist Josip Stanisic für diese Position vorgesehen. Auf dem Linksverteidigerposten sind die Münchner bestrebt, sich zu verstärken. Dort soll Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt kommen. Als Linksverteidiger spielt beim FC Bayern bereits der Kanadier Alphonso Davies.