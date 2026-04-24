Rotes Herz und Mistelzweig mitten im Frühling: In Eisenberg soll eine neue Kusshaltestelle auf dem Marktplatz Frühlingsgefühle bei Passanten wecken. Machen die mit?

Eisenberg (dpa/th) – Heute schon geküsst? Auf dem Markt im ostthüringischen Eisenberg können frisch und langjährig Verliebte ab sofort einen Kuss-Stopp einlegen. Vor einer Woche hat Café- und Hotelbetreiber Jost Samorski hier die neue «Kusshaltestelle» eingerichtet. Die Idee dazu habe er schon seit etwa zwei Jahren. Jetzt im Frühling sei es Zeit gewesen, das zu verwirklichen, sagt er.

Seit einigen Tagen nun prangt ein rotes Herz samt Mistelzweig und grün-gelbem Haltestellenschild vor dem Hotel. Die Resonanz sei sehr positiv, sagt Samorski. Meistens, so seine Beobachtung, übernehme die Frau die Initiative zum Kuss.

«Wir haben uns seit Jahren nicht geküsst.»

«Das ist eine ganz tolle Idee», sagt eine Passantin. «Wir haben uns seit Jahren nicht geküsst, jetzt machen wir das!» Gesagt getan: Schon bekommt ihr Begleiter einen Schmatz auf den Mund. Eine gewisse Nähe müsse im Leben sein, ergänzt er. Dann radeln beide weiter. «Das ist eine süße Idee», sagt eine andere Besucherin. Es sei wichtig, im Alltag Glücksmomenten zu erleben.

Eine Haltestelle zum Küssen? Die Eisenberger sind damit nicht die Ersten in Deutschland. So werden unter anderem auch im Dortmunder Kaiserviertel Passanten zum Küssen animiert. Jung und Alt seien aufgerufen, «in entspannter Atmosphäre ein gut gelauntes Zeichen für ein positiv-wertschätzendes Miteinander zu setzen», hieß es dort in der Einladung zur Eröffnung im März.