Zum Auftakt in die Europa League trifft Bayer Leverkusen auf den slowenischen Meister NK Celje. Nach einem durchwachsenen Ligastart geht der Club mit einem neuen Trainer in die Ligaphase.

Leverkusen (dpa/lnw) – Kurz vor dem Europa-League-Auftakt hat sich Bayer Leverkusens Gegner NK Celje von seinem Trainer Vitor Campelos getrennt. Sein bereits benannter Nachfolger Zoran Zeljkovic wird am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL und Sky) beim Start in die Ligaphase in Leverkusen auf der Bank sitzen. Der Portugiese Campelos hatte den slowenischen Meister erst im März als Nachfolger des mittlerweile Ex-Frankfurt-Trainers Albert Riera übernommen.

Celje steckt derzeit in einer sportlichen Krise. Zuletzt verlor der Verein in der Liga mit 1:2 bei Bravo Ljubljana. In den vergangenen fünf Pflichtspielen kassierte der Club vier Niederlagen. In der Liga, an der zehn Clubs teilnehmen, rutschte der Titelverteidiger am 9. Spieltag auf Platz sieben ab. Neu-Trainer Zeljkovic kommt vom Ligakonkurrenten FC Koper in die 40.000-Einwohner-Stadt. Der Slowene war bereits zwischen 2017 und 2018 Co-Trainer in Celje.