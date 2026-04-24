Stuttgart (dpa) – Bilal El Khannouss hat sich beim dramatischen 2:1-Sieg nach Verlängerung des VfB Stuttgart im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg auf dem Platz übergeben müssen – und dafür Spott von Mitspieler Deniz Undav geerntet. Nach dem Abpfiff schilderte der Nationalstürmer die Szene, die er zunächst aus dem Augenwinkel gesehen habe.

Er habe auf einmal «so einen Strahl an mir vorbeiziehen» gesehen, sagte Undav. «War schon echt eklig, muss ich sagen. Ich habe selber fast gekotzt. Aber dann hat es keiner saubergemacht. Dann muss ich da irgendwie gegen treten, dass es sich so ein bisschen verwischt oder irgendwo links und rechts Einzelteile sind. Als Vizekapitän muss man manchmal Sachen machen, die einem nicht gefallen, aber man macht's.»

Es sei «schon witzig, wenn einer mitten im Spiel kotzt», kommentierte Undav bei Sky den kuriosen Zwischenfall. El Khannouss, der nach 63 Minuten eingewechselt worden war, zeigte sich von dem kurzen Schwächemoment unbeeindruckt und spielte die erst in der Verlängerung entschiedene Partie tapfer zu Ende. «Ich glaube, ihm war schlecht vom Essen», sagte Undav.