Egidio Marzona prägte die Kunstwelt mit seiner Sammlung zur Avantgarde. Nun ist der Mäzen gestorben.

Berlin/Dresden (dpa) – Egidio Marzona, einer der bedeutendsten Kunstsammler zur Avantgarde des 20. Jahrhunderts, ist tot. Er starb am Sonntag im Kreis seiner Angehörigen in Berlin, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit Berufung auf die Familie mitteilte.

Der italienische Kunstsammler und Mäzen Marzona (geboren 1944 in Bielefeld) galt als ein wichtiger Mäzen und Sammler. Er baute eine riesige Sammlung zur Avantgarde des 20. Jahrhunderts auf und übergab sie 2016 den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) als Schenkung. Sachsen baute dafür ein historisches Barockpalais am Neustädter Ufer als Domizil um. Im Mai 2024 wurde das Archiv der Avantgarden als neue Institution der SKD eröffnet.