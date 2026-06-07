Olympiasieger ist Christian Kukuk schon. Nun darf er sich auch deutscher Meister nennen. In der Dressur unterstreicht Isabell Werth mit zwei Titeln ihre überragende Rolle.

Balve (dpa) - Olympiasieger Christian Kukuk ist erstmals auch deutscher Meister der Springreiter. Der 36-Jährige setzte sich in Balve im Stechen auf Akarad Tivoli durch. Kukuk war wie Marco Kutscher auf Cool Fox und Maximilian Lill auf Cascallo's George in den zwei Wertungsprüfungen mit insgesamt drei Runden ohne Strafpunkte geblieben.

Im Stechen blieb Kukuk auf seinem zehn Jahre alten Wallach erneut ohne Fehler. Kutscher kam indes mit acht, Lill mit zwölf Strafpunkten ins Ziel. Einen Tag zuvor hatte Laura Klaphake auf Quizano van't Merelsnest den Titel bei den Frauen gewonnen.

Isabell Werth unschlagbar

In der Dressur war Isabell Werth wieder einmal nicht zu schlagen. Einen Tag nach ihrem Erfolg im Grand Prix Special siegte die achtmalige Olympiasiegerin auch in der Kür. Für die 56-Jährige aus Rheinberg waren es die nationalen Titel 19 und 20.

In der Kür setzte sie sich auf ihrem Zweitpferd Viva Gold mit 83,650 Prozentpunkten klar durch. Werth verwies Semmieke Rothenberger auf Farrington (80,880) und Raphael Netz auf Great Escape Camelot (79,030) auf die Plätze zwei und drei.

Werth mit Doppelerfolg im Special

Am Samstag kam Werth im Grand Prix Special sogar zu einem Doppelerfolg. Auf ihrem Erfolgspferd Wendy dominierte sie mit 81,510 Prozentpunkten. Mit Viva Gold (77,823) belegte sie auch den zweiten Platz in der Prüfung. Doch nur das Ergebnis mit dem bestplatzierten Pferd zählte für das Meisterschafts-Klassement.

So wurde Team-Olympiasieger Frederic Wandres auf Bluetooth (77,686) Dritter in der Prüfung, aber Zweiter in der Meisterschaft. Dahinter folgte Charlott-Maria Schürmann mit Dante's Pearl (76,431).