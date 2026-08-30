Giannis Konstantelias ist gleich in seiner ersten Bundesliga-Partie prägend für das Spiel von Borussia Dortmund. Nun fehlt er lange. Wie wirkt sich das auf die Transferpläne des BVB aus?

Dortmund (dpa) – Giannis Konstantelias hat sich beim 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Das gab der westfälische Fußball-Bundesligist bekannt. «Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen!», schrieb der Club in einem Post bei X.

Konstantelias war beim Erfolg gegen den HSV in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden und hatte sich ans Knie gefasst. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche, der erst in diesem Sommer zum BVB gekommen war, stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt.

Verpflichtet Dortmund noch Ersatz?

Angesichts des langen Ausfalls des Offensivmanns wird der BVB womöglich noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. «Wir müssen uns Gedanken machen», hatte Trainer Niko Kovac nach dem Spiel gegen Hamburg gesagt. «Wir müssen schon schauen, was wäre noch möglich. Ob wir was machen, wissen wir nicht. Aber zumindest werden wir überlegen. Das ist mal klar.»

Sportchef Lars Ricken erklärte ebenfalls, das man über das Thema sprechen werde. Mit Blick auf das Ende der Transferperiode am Dienstag sagte der 50-Jährige: «Zumindest haben wir uns die nächsten drei Tage nichts vorgenommen.»