Kreuzbandriss: Berlinerin Korina Janez fällt lange aus

Berlin (dpa) – Die slowenische Fußball-Nationalspielerin Korina Janez vom Bundesligisten Union Berlin fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. «Der Oktober war schon voller Kreuzbandverletzungen, und jetzt ist es auch mir passiert – ich habe mir das vordere Kreuzband gerissen», schrieb Janez auf ihrem Instagram-Account. Die Mittelfeldspielerin hatte sich am Samstag in der Bundesliga-Partie bei Werder Bremen ohne Fremdeinwirkung verletzt. Die 21-Jährige soll «zeitnah operiert» werde, teilte Union mit. Bald ein Dutzend Bundesliga-Spielerinnen haben sich seit Anfang Juli einen Kreuzbandriss zugezogen. So erwischte es zuletzt auch Nationalspielerin Lena Oberdorf vom FC Bayern München. Sie hat sich das Kreuzband im rechten Knie bereits zum zweiten Mal gerissen – binnen 15 Monaten. Frauen sind im Fußball häufiger von Kreuzbandrissen betroffen als Männer, das wurde in mehreren Studien nachgewiesen.

© dpa-infocom, dpa:251105-930-254836/1