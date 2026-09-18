Emotionales Wiedersehen: Ex-Bremerhaven-Coach Thomas Popiesch erlebt mit Krefeld einen bitteren DEL-Start gegen seinen Ex-Club. Immerhin gibt es den ersten DEL-Treffer der Krefelder seit 2022.

Krefeld (dpa) – Fehlstart für Aufsteiger Krefeld Pinguine und Trainer Thomas Popiesch bei der Rückkehrer in die Deutsche Eishockey Liga ausgerechnet gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Gegen den langjährigen Club von Coach Popiesch unterlag der Meister von 2003 im ersten DEL-Match seit knapp 4,5 Jahren mit 1:3 (0:0, 1:3, 0:0).

«Es gab reichlich Emotionen», sagte der 61 Jahre alte Popiesch kurz vor dem Spiel bei MagentaSport. «Mit dem ersten Bully wird das aber in Normalität übergehen.» Von 2016 bis 2024 war Popiesch sehr erfolgreich Trainer in Bremerhaven, mit dem Gewinn der Vizemeisterschaft zum Abschluss als Höhepunkt. «Daher ist das Spiel schon speziell für mich.»

Doppelschlag von Bremerhaven

Ein Drittel konnte der Aufsteiger gut mithalten, dann schlugen die Gäste eiskalt zu. Christian Wejse (22. Minute) und Miha Verlic nur 31 Sekunden später trafen für Bremerhaven zur 2:0-Führung. Doch Krefeld konnte zurückschlagen: Max Newton (26.) sorgte mit dem 1:2 für den ersten DEL-Treffer seit dem 3. April 2022. Akito Hirose (36.) stellte noch im zweiten Durchgang den Zwei-Tore-Vorsprung der Bremerhavener wieder her.

Krefeld versuchte im Schlussdrittel noch einmal alles. Gegen das Team von Alexander Sulzer, der 2024 Nachfolger von Popiesch in der Seestadt wurde, konnten sich die Gastgeber trotz guter Gelegenheiten nicht mehr belohnen.