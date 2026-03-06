Minikrise - oder doch nicht? Der Tabellendritte Hoffenheim gab zuletzt Punkte ab. Beim Landesrivalen in Heidenheim sind möglicherweise die Co-Trainer gefordert.

Zuzenhausen (dpa) – Die TSG 1899 Hoffenheim muss im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim möglicherweise ohne Trainer Christian Ilzer auskommen. Der 48 Jahre alte Österreich plagt sich mit einem Infekt herum, wie Geschäftsführer Andreas Schicker bei der Pressekonferenz des nordbadischen Bundesligisten mitteilte.

«Ob Chris morgen dabei sein wird, ist noch offen», sagte Schicker. Es sei bisher nicht klar, wer ihn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vertreten würde: «Es ist so, dass wir ein gutes, großes Trainerteam haben. Wir haben absolutes Vertrauen in unsere Co-Trainer und Analysten. Wir werden die Aufgaben dann final verteilen.» Es bestehe aber auch die Chance, dass Ilzer in der Partie beim Tabellenschlusslicht dabei sei.

«Eine großartige Saison»

Die Kraichgauer hatten zuletzt geschwächelt, beim 1. FC Köln 2:2 gespielt und sich eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli erlaubt. Dennoch steht die TSG weiter auf dem dritten Tabellenplatz und hat die Champions-League-Teilnahme fest im Blick.

«So wie wir heute dastehen, das hätten wir vorher alle unterschrieben. Das ist eine großartige Saison», sagte Schicker. Er würde der bisherigen Spielzeit nach Schulnoten «eine Eins minus, Zwei plus» geben. Es sei aber im Verlauf einer Saison nie so, dass es ständig bergauf gehe. «Die letzten Spiele waren von der Leistung her absolut in Ordnung», betonte der Manager.