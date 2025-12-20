Kovac lobt Schlotterbeck: «Wollen ja alle mündige Spieler»

BVB-Coach Niko Kovac wird nach dem 2:0 gegen Gladbach erneut zu vieldiskutierten Aussagen seines Abwehrchefs befragt. Er hat dazu eine klare Meinung - und zitiert Trainerlegende Giovanni Trappatoni.

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat den zuletzt viel diskutierten verbalen Rundumschlag von Nico Schlotterbeck erneut verteidigt und seinen Abwehrchef gelobt. «Das ist das, was ein Trainer möchte: Verantwortung. Wir wollen ja alle mündige Spieler und der Schlotti ist ein Führungsspieler», sagte Kovac nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Schlotterbeck hatte nach dem 2:2 des BVB in der Champions League gegen den norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt vor anderthalb Wochen einige Mitspieler deutlich kritisiert. Dieses Verhalten war heftig debattiert worden.

Kovac spricht von «Selbstreinigung» – und denkt an Trapattoni

«Ich erwarte das auch von ihm. Denn es ist eine Selbstreinigung. Natürlich kann jeder Fehler machen. Das gehört dazu», sagte Kovac nun. «Aber ich finde, das muss man den Spielern auch zugestehen, dass sie Sachen ansprechen, wenn sie nicht gut sind. Und auch Sachen ansprechen, wenn sie gut sind. Das machen sie auch. Natürlich wird dann immer das Negative hervorgeholt. Das verstehe ich.»

Kovac ergänzte in Gedanken an Trainerlegende Giovanni Trapattoni: «Mein Trainer Trapattoni sagte: Ein Trainer schafft nicht alles alleine. Ein Trainer braucht Unterstützung, meistens von den Führungsspielern, von den Etablierten. Weil sie müssen letzten Endes auch die Kabine und den Platz managen. Und das hat der Schlotti gemacht. Heute, finde ich, hat er ein Bombenspiel gemacht.»