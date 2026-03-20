Prozess in Hannover
Korrupter Staatsanwalt verurteilt – Acht Jahre Gefängnis
Urteil gegen einen Staatsanwalt in Hannover
Nach langem Prozess: Staatsanwalt wird wegen Geschäften mit einer Drogenbande verurteilt. (Archivbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein Staatsanwalt ist nach Geschäften mit einer Drogenbande zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Hannover sprach den 40-Jährigen wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses schuldig. Es sah es als erwiesen an, dass der Mann Ermittlungsergebnisse weitergegeben und eine Razzia verraten hatte.

Hannover (dpa) – Ein Staatsanwalt ist nach Geschäften mit einer Drogenbande zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Hannover sprach den 40-Jährigen wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses schuldig. Es sah es als erwiesen an, dass der Mann Ermittlungsergebnisse weitergegeben und eine Razzia verraten hatte.

© dpa-infocom, dpa:260320-930-842744/1

Ressort und Schlagwörter

Justiz

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