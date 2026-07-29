Stuttgart (dpa) – Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den slowakischen Nationalspieler Leo Sauer verpflichtet. Der Flügelspieler kommt von Feyenoord Rotterdam zu den Schwaben und unterschrieb einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge einigten sich die beiden Clubs auf eine Ablösesumme in Höhe von rund 13 Millionen Euro.

«Leo hat seine Qualitäten in der niederländischen Eredivisie, in der Europa League sowie im Trikot der slowakischen Nationalmannschaft mehrfach unter Beweis gestellt und ist nicht nur aufgrund seines Alters für uns ein Mann mit Perspektive», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den 20-jährigen Neuzugang, der auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann. Sauer absolvierte für Rotterdam 44 Pflichtspiele und kam dabei auf sechs Treffer sowie sechs Vorlagen.

Unter anderem sollen sich auch die TSG Hoffenheim und Benfica Lissabon für Sauer interessiert haben. Der Offensivakteur entschied sich jedoch für einen Wechsel nach Stuttgart. «Es fühlt sich großartig an, nun Teil eines solch bedeutenden Clubs sein zu dürfen. Der VfB hat eine große Strahlkraft, viel Tradition und eine riesige Fanbase», sagte Sauer zu seiner Entscheidung.