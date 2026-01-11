Kompanys Jubiläum mit 8:1-Gala und Elf-Punkte-Vorsprung

Die Bayern beginnen das neue Jahr so dominant, wie sie das alte beendet haben. Vincent Kompany bekommt im 50. Ligaspiel als Münchner Coach gegen Wolfsburg ein Torfest geschenkt.

München (dpa) – Angetrieben von den Außenstürmern Luis Díaz und Michael Olise hat der FC Bayern zum Start ins neue Jahr mit dem höchsten Saisonsieg klargemacht, dass er auf dem Weg zum 35. Meistertitel nicht zu stoppen ist. Vincent Kompany konnte sich bei seinem 50. Bundesligaspiel als Münchner Trainer über eine 8:1 (2:1)-Torgala gegen Lieblingsgegner VfL Wolfsburg freuen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund erhöhte sich auf elf Punkte, von Bayern-Jägern kann in der Bundesliga keine Rede mehr sein.

Beim 39. Liga-Sieg unter Kompany lief die Münchner Tormaschine bei Minus-Temperaturen nach der Pause richtig heiß. Geprägt wurde das Geschehen in der Allianz Arena dabei lange von der Flügelzange Olise/Díaz. Wie einst Franck Ribéry und Arjen Robben verzückten der Franzose und der Kolumbianer die 75.000 Zuschauer mit ihrer Technik, ihren Tricks und ihrem Tordrang.

Beide trafen auch. Díaz zum 2:1 per Kopf in der 30. Minute auf Flanke von Olise. Und der Franzose legte später das 3:1 und 7:1 nach (50./76.). Die beiden Münchner Angreifer erzwangen zudem mit ihrem unwiderstehlichen Zug zum Tor die Wolfsburger Eigentore von Kilian Fischer (5.) und Moritz Jenz (53.).

Traumtor von Kane zum 6:1

Das schönste Tor des Tages erzielte Harry Kane zum 6:1. Bei seinem 20. Saisontor zirkelte der Engländer den Ball wunderbar in den Winkel (69.). Nur eine Minute zuvor hatte Kane dem eingewechselten Raphael Guerreiro uneigennützig das 5:1 aufgelegt. Leon Goretzka machte in der 88. Minute das achte Tor – mit Rückennummer acht. Der spielfreudige Olise traf auch noch den Außenpfosten (64.). Nach 16 Saisonspielen haben die Bayern nun schon 63 Tore erzielt – meisterlich!

Die Wolfsburger blieben auch im 29. Anlauf in München sieglos. Sie wehrten sich bis zum Doppelschlag der Bayern kurz nach der Pause erstaunlich gut – doch danach zerfiel das Team von Trainer von Daniel Bauer komplett. Der in München geborene und beim FC Bayern ausgebildete U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic brachte den Tabellenführer sogar mit dem 1:1 in der 13. Minute vorübergehend aus dem Rhythmus. Der 20-Jährige blieb im Strafraum eiskalt und schob den Ball an Bayern-Torwart Manuel Neuer vorbei ins Tor.

Bischof statt Goretzka

Die Münchner agierten im Rückwärtsgang in der ersten Hälfte zu nachlässig. Ohne den noch angeschlagenen DFB-Kapitän Joshua Kimmich, für den nicht etwa Routinier Goretzka zum Einsatz kam, sondern der junge Tom Bischof, taten sich im Zentrum viel zu viele Räume auf.

«Neues Jahr, alles fängt wieder an, alles steht wieder auf Null. Wir müssen uns wieder die Punkte holen, damit wir deutscher Meister werden», hatte Kompany vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN gesagt. Auch wenn es nach dem 1:1 vorübergehend etwas ruckelte bei den vor Weihnachten extrem dominanten und torhungrigen Bayern, knüpften sie insgesamt doch wieder an 2025 an. Im zweiten Durchgang tat sich ein deutlicher Klassenunterschied auf.