Die Bayern-Stars haben auf der Asienreise einen vollen Terminkalender. In der Saison-Vorbereitung sollen sich die Profis davon nicht stören lassen. Trainer Vincent Kompany hat eine klare Vorstellung.

Seogwipo (dpa) – Die Stars des FC Bayern München soll das straffe Programm auf der Asientour nicht von einer ernsthaften Vorbereitung abhalten. «Das Erste, was ich den Spielern sagte, ist: Wir kommen an und es ist Teil dieser Woche, dass wir auch Werbe- und Medientermine wahrnehmen müssen. Auch Spiele in einem anderen Land. Aber es ist die Vorbereitung, wir müssen ernsthaft und seriös arbeiten. Alles, was wir in München oder sonst wo machen, genauso tun», forderte Trainer Vincent Kompany vom Team um Kapitän Manuel Neuer.

Spiel drei: Erster Test gegen Erstliga-Club

Nach den beiden Testspielen gegen Drittligist Wehen Wiesbaden (1:2), das die Münchner noch größtenteils ohne Spieler aus dem Profikader absolvieren mussten, und dem lockeren 15:0 gegen Kreisklasse-Club Rottach-Egern erwartet den FC Bayern nun auf der südkoreanischen Insel Jeju erstmals in der Vorbereitung ein Gegner aus der höchsten Profispielklasse eines Landes. Es geht heute (13.00 Uhr/MESZ) gegen Jeju SK. Rund 25.000 Zuschauer werden in einem ausverkauften Stadion erwartet.

«Wir müssen mit dem Kopf bei der Sache sein, das ist das Wichtigste. Aber wir sind das gewöhnt und das gehört dazu für die meisten Teams in der Vorbereitung. Daher ist das okay», sagte Kompany. Nur schrittweise füllt sich sein Kader. Erst nach der Tour nach Südkorea und Hongkong werden die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano sowie Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane zurückkehren. Auch einige angeschlagene oder verletzte Profis stoßen erst später zum Aufgebot.

Dieses Puzzle muss Kompany lösen

«Jeder kommt zu einer anderen Zeit zurück, manche kommen aus einer Reha, die wir nach und nach integrieren wollen. Es ist ein Puzzle, das wir lösen müssen», sagte Kompany. «Aber wir werden die notwendige Matchsicherheit und die Physis herbekommen, da bin ich mir sicher. Es ist ein Puzzle, aber nicht unmöglich. Wir sind sehr zuversichtlich.»