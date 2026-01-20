Vincent Kompany hat als Trainer hauptsächlich schlechte Erinnerungen an Union Saint-Gilloise. Doch ein Spiel mit dem FC Bayern gegen Belgiens Meister ist für ihn «eine andere Situation».

München (dpa) – Vincent Kompany hat eine ganz eigene Geschichte mit Royale Union Saint-Gilloise. Als Trainer von Belgiens Rekordmeister RSC Anderlecht verlor er in seiner Heimat vier von fünf Partien gegen den aktuellen belgischen Fußball-Champion. Nun kommt es am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League zum Wiedersehen – aber unter anderen Vorzeichen.

«Es waren andere Zeiten, jetzt ist es eine andere Situation», sagte Kompany vor dem Premierenduell des FC Bayern München mit dem Team von Saint-Gilloise. Die Favoritenrolle liegt eindeutig beim deutschen Rekordmeister, der noch dazu daheim möglichst den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale klarmachen möchte.

«Das ist kein leichter Gegner»

Kompany äußerte großen Respekt für die konstant gute Arbeit, die bei Union geleistet werde. «Und es ist ein Verein, der die Underdog-Rolle kennt», sagte der 39 Jahre alte Belgier: «Das ist kein leichter Gegner. Die machen sehr gute Arbeit und haben super talentierte Spieler.» In der laufenden Saison spielten die Bayern bereits gegen einen Gegner aus Kompanys Heimatland: Gegen Club Brügge gewannen die Münchner dabei in der Allianz Arena im vergangenen Oktober mit 4:0.