FC Bayern gegen Real Madrid - im Rekordduell der Königsklasse folgt das nächste Kapitel. Der Vorstandschef spricht von einem «epischen» Spiel. Die jüngste Bilanz kann den Münchnern Sorgen bereiten.

München (dpa) - Nach zwei klaren Siegen gegen Atalanta Bergamo mit insgesamt 10:2 Toren fiebert der FC Bayern München dem Viertelfinale in der Champions League gegen Real Madrid entgegen. «Wir fürchten niemanden», verkündete Torjäger Harry Kane, der beim 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bergamo doppelt traf.

Trainer Vincent Kompany freut sich nach dem souveränen Weiterkommen gegen die Norditaliener gleich auf zwei große Fußball-Abende im K.o.-Duell mit den Königlichen. Das Hinspiel findet am Dienstag, 7. April (21.00 Uhr), in Madrid statt. Die entscheidende zweite Partie steigt am Mittwoch, 15. April (21.00 Uhr), in der Allianz Arena.

Großes Duell mit Geschichte

Dieses Viertelfinale sei «fantastisch», sagte Kompany. «Das muss einfach für den Fußball gut sein. Es ist Top-top-top-Level-Fußball jetzt», schwärmte der Belgier. «Die Geschichte von beiden Vereinen ist einfach dermaßen groß.»

Auch die Geschichte des Duells ist groß. Keine Paarung gab es im Europapokal häufiger als Bayern gegen Real. Die beiden Topclubs standen sich in der Champions League bereits 28 Mal gegenüber. Die Bilanz ist insgesamt ausgeglichen: Zwölf Spiele gewannen die Münchner, ebenfalls zwölf die Madrilenen. «Das ist ein episches Duell», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Eberl: Zeit, dass sich was ändert

Die jüngste Bilanz spricht aber klar für Madrid. Seit dem Endspieleinzug im Jahr 2012 schieden die Münchner viermal in K.o.-Runden gegen Real aus. «Dann wird es Zeit nach der Statistik, dass sich das mal ändert», sagte Sportvorstand Max Eberl kämpferisch. «Real Madrid ist halt ein ganz großer Verein. Die wissen, wenn es darauf ankommt, dann sind sie meistens da.»

Zuletzt gab es ein Aus im Mai 2024 im Halbfinale. Nach einem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel zu Hause unterlagen die Münchner im Rückspiel im Bernabéu-Stadion trotz großem Kampf nach zwei späten Gegentreffern sowie einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung vor dem vermeintlichen Ausgleichstreffer kurz vor Schluss mit 1:2.

«Geiler Schlagabtausch»

«Zwei brutale Spiele, wir haben vor niemanden Angst», sagte Bayern-Youngster Tom Bischof vor der Neuauflage in drei Wochen. «Ich glaube, das wird ein geiler Schlagabtausch.»

Angesprochen auf einen Favoriten in dem Europapokal-Klassiker mochte sich Kompany nicht festlegen. «Ich habe keine Lust, in einer Pressekonferenz zu entscheiden, wer Favorit ist. Beide Mannschaften haben so viel Qualität», sagte er. Das Ziel sei natürlich der Halbfinaleinzug. «Am Ende möchte ich gerne siegen», sagte Kompany.