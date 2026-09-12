Der Bayern-Coach freut sich auf sein erstes Spiel im Saarland - und auch über eine Entscheidung des DFB-Gerichts. Was erwartet er beim ungleichen Duell? Und wer steht vor einem Comeback?

München (dpa) – Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat die Entscheidung des DFB-Sportgerichts begrüßt, Elversbergs Trainer Vincent Wagner für das Duell mit dem Rekordmeister doch nicht zu sperren. «Ich bin froh, dass mein Kollege beim Spiel dabei ist», sagte Kompany vor dem ungleichen Duell an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Saarland.

Aufstiegstrainer Wagner hatte beim 4:3 in Mönchengladbach Gelb-Rot gesehen und wäre eigentlich für den Höhepunkt gegen die Bayern gesperrt gewesen. Weil Schiedsrichter Martin Petersen aber bei der Verhandlung am Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes einen Fehler einräumte, wurde die Sperre aufgehoben. «Ich bin froh, dass es für Vincent erledigt ist», sagte Kompany.

Kompany vor ungleichem Duell: «Motivation wie gegen Dortmund»

Der belgische Coach des deutschen Serienmeisters äußerte darüber hinaus Vorfreude auf seine erste Dienstreise – und die erste des FC Bayern überhaupt – nach Elversberg. «Jede Saison bringt neue Herausforderungen. Das ist ein Teil von dem, was ich eigentlich liebe am Fußball», schilderte er. «Okay, es ist eine neue Location für uns, aber trotzdem wollen wir die gleichen Bayern sein.»

Bei der Frage, ob er das Duell gegen den Bundesliga-Novizen aus der 10.000-Einwohner-Gemeinde nutzen wolle, um Spieler zu schonen oder in seinem Team zu rotieren, lachte Kompany. «Nein, jedes Spiel ist ernst», sagte der Coach. Er wolle in jedem Spiel die beste Version seines Teams sehen, auch auf dem Dorf im Saarland. «Auch wenn es total anders ist, trotzdem haben wir genauso viel Motivation wie beim Auswärtsspiel in Dortmund», beteuerte Kompany.

Gnabry vor Kader-Comeback?

In der Tabelle stehen die Elversberger nach zwei Überraschungssiegen gegen Leverkusen und Mönchengladbach sogar vor den Münchnern, die zuletzt beim 0:0 auf Schalke Punkte liegen gelassen hatten. Kompany lobte die Saarländer als Mannschaft, «die eine ganz deutliche Identität hat».

Die Münchner können dabei wieder fast auf ihren ganzen Kader bauen, wie Kompany verkündete. Ob Serge Gnabry mehr als vier Monate nach seiner schweren Oberschenkelverletzung erstmals wieder im Kader steht, das sei zunächst aber noch offen. «Ich schätze, dass es entweder morgen schon passiert, dass er wieder im Kader ist, oder gegen Union Berlin, wenn es so weiterläuft», sagte der Trainer. Das Union-Heimspiel steht am Freitag an.