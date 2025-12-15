Kompany als Trainer des Jahres ausgezeichnet

Bayern-Coach Vincent Kompany wird für seine Arbeit geehrt – doch bei der Preisverleihung fehlt er. Die Auszeichnung nimmt sein Vater entgegen.

München (dpa) – Bayern Münchens Vincent Kompany ist in seiner belgischen Heimat Trainer des Jahres 2025. Der 39 Jahre alte Coach wurde mit der Trophäe Raymond Goethals ausgezeichnet. Kompany setzte sich vor dem erst vor wenigen Tagen von Club Brügge entlassenen Nicky Hayen und vor Sébastien Pocognoli (AS Monaco) durch, die beide auf dem zweiten Platz landeten.

Kompany war nicht bei der Preisverleihung in Grimbergen. Er sprach jedoch nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga in einer kurzen Videobotschaft von einer «unglaublichen Ehre». Vater Pierre nahm für den Bayern-Trainer die Trophäe entgegen.

«Raymond bleibt ein Vorbild für alle belgischen Trainer und auch für Trainer weit außerhalb unserer Landesgrenzen», sagte Kompany. Die Auszeichnung ist nach dem ehemaligen belgischen Nationaltrainer benannt, der auch zahlreiche Clubs trainiert hatte.