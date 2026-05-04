Scheinfeld (dpa) – Der frühere Bundestorwart-Trainer Andreas Köpke würde sich eine WM-Teilnahme von Manuel Neuer wünschen. «Ob noch was passiert, weiß kein Mensch. Fakt ist einfach, normalerweise müssten die Besten spielen bei der WM», sagte Köpke (64) bei einer Veranstaltung seines langjährigen Vereins 1. FC Nürnberg und von Ausrüster Adidas im mittelfränkischen Scheinfeld. «Manu ist nach wie vor der Beste. Meine persönliche Meinung: Ich würde es mir wünschen, dass er nochmal spielt. Aber ich glaube es nicht.»

Neuer war 2024 nach der Heim-EM aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Bundestrainer Julian Nagelsmann ernannte dann Marc-André ter Stegen zur Nummer eins, der allerdings seitdem die meiste Zeit verletzt ausfiel. Mittlerweile machte der Bundestrainer den Hoffenheimer Oliver Baumann zu seinem WM-Schlussmann.

Alles gesagt?

Nach Topleistungen Neuers war eine Debatte entbrannt, ob der Keeper des FC Bayern München doch nominiert werden sollte. «Grundsätzlich ist es ja so, dass alles gesagt ist zu dem Thema. Man kann es immer wieder aufwärmen. Manu hat sich eigentlich klar geäußert, Nagelsmann sich klar geäußert», sagte Neuers langjähriger Vertrauter Köpke, der als Nationaltorwart 1996 Europameister wurde.

Neuer hatte sich vor wenigen Wochen wieder ausführlicher über Diskussionen um ein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft geäußert. «Es wird die Weltmeisterschaft geben, aber ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen und deshalb schaue ich das entspannt von außen», sagte der 40 Jahre alte Torhüter des FC Bayern im ZDF-Sportstudio.

Nagelsmann wird seinen 26-köpfigen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko am 21. Mai bekanntgeben. Die Endrunde läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli.