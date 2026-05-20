Die Zukunft von HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer ist geklärt. Nach vier Jahren verlässt er den Verein und geht zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Hamburg (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss künftig ohne Ransford Königsdörffer auskommen. Der Stürmer hat seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert und wechselt ablösefrei zum Ligarivalen Mainz 05. Über die Laufzeit des Kontrakts machten die Mainzer keine Angaben.

«Ich bin sehr dankbar für meine Zeit in Hamburg. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, etwas Neues zu machen», sagte der 24-Jährige laut der Mitteilung des HSV. Königsdörffer spielte vier Jahre in Hamburg. 2022 war er von Dynamo Dresden in den Volkspark gekommen.

HSV hätte Vertrag gern verlängert

Der HSV hatte sich lange um eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihm bemüht. Bei Trainer Merlin Polzin und anderen Verantwortlichen genoss Königsdörffer hohe Wertschätzung. «Wir hätten gern mit ihm verlängert, aber er hat sich bewusst für eine neue Herausforderung entschieden – das gilt es zu akzeptieren», sagte Sportdirektor Claus Costa.

Vor einem Jahr stieg der gebürtige Berliner mit den Hamburgern in die Bundesliga auf. In der vergangenen Saison erzielte er in 33 Erstliga-Spielen fünf Tore. Insgesamt bestritt der ghanaische Nationalspieler 138 Pflichtpartien für den HSV und traf 33 Mal.